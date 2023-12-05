Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Yarın (6 Aralık), yeni yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Şen, hafta sonunu işaret ederek kar yağışının görülebileceğini söyledi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) saat 16.00 itibarıyla sağanak tahmin ediliyor. 1 | 6

Yoğun kar yağışı uyarısı Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. 2 | 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru daha da azalacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 8 derecelere kadar düşecek. Sıcaklıkların azalmasıyla beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. 3 | 6