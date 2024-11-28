Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak
İstanbul'da kışın etkileri artarken, karın ne zaman yağacağına dair merak edilen soru nihayet cevabını buldu. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un beyaza bürüneceği tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yılın ilk karını da getirdi. Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve havalimanı çevresinde kar yağışı gözlemlendi.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki hava durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şen'in açıklamalarının ardından, "İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı da netleşti.
CNN Türk ekranlarında konuşan Şen, kışın bu sene normal geçeceğini belirterek şöyle konuştu: Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var.