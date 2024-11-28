  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak

İstanbul'da kışın etkileri artarken, karın ne zaman yağacağına dair merak edilen soru nihayet cevabını buldu. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un beyaza bürüneceği tarihi açıkladı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak - Sayfa 1

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yılın ilk karını da getirdi. Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve havalimanı çevresinde kar yağışı gözlemlendi.

1 | 6
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak - Sayfa 2

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki hava durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şen'in açıklamalarının ardından, "İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı da netleşti.

2 | 6
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak - Sayfa 3

CNN Türk ekranlarında konuşan Şen, kışın bu sene normal geçeceğini belirterek şöyle konuştu: Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var.

3 | 6
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'u kar vuracak - Sayfa 4

İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında.

4 | 6