Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Sıcaklıklar hızla düşecek: Yalancı Bahar bitti, kar geliyor

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanacağını ifade etti. 10 Şubat’a kadar devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin birçok bölgesini karla kaplayabilir.