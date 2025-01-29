Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Sıcaklıklar hızla düşecek: Yalancı Bahar bitti, kar geliyor
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Türkiye genelinde bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava, yerini soğuk ve sert kış koşullarına bırakıyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve ülkenin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA DALGASI BAŞLIYOR
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanacağını ifade etti. 10 Şubat’a kadar devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin birçok bölgesini karla kaplayabilir.