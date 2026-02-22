Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar sert düşecek, bazı illere yoğun kar geliyor

  1. Ekonomim
Türkiye genelinde etkili olan ılıman hava, kısa süre içinde sert bir değişime sahne olacak. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi ve birçok bölgede kar yağışının yeniden görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cemrenin havaya düşmesiyle birlikte yükselişe geçen sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla sert şekilde düşecek. Özellikle Trakya ve Batı Karadeniz’de kar yağışı ihtimali güçlenirken, İstanbul’da termometrelerin 5 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

SICAKLILAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Sosyal medya hesabından hava durumundaki ani değişime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, batı ve kuzey kesimlerde geçtiğimiz günlerde yaşanan 3-5 derecelik artışın aldatıcı olduğunu vurguladı.

Kuzeybatıdan gelen dondurucu hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini açıklayan Şen, gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerde termometrelerin 7-8 derece birden azalacağını belirtti. Marmara ve Batı Karadeniz’de pazar günü sıcaklıkların 8-9 derece gerilemesi bekleniyor.

TRAKYA VE KARADENİZ'E KAR UYARISI

Gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise cumartesi günü 15 dereceyi gören sıcaklık, 22 Şubat Pazar günü 5 dereceye kadar gerileyecek.

