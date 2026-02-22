Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar sert düşecek, bazı illere yoğun kar geliyor

TRAKYA VE KARADENİZ'E KAR UYARISI

Gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise cumartesi günü 15 dereceyi gören sıcaklık, 22 Şubat Pazar günü 5 dereceye kadar gerileyecek.