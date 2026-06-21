Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirterek vatandaşlara kritik uarılarda bulundu. Şen’in değerlendirmesine göre sıcaklıklar daha da artacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 21-27 Haziran haftasında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Uzmanlar, özellikle iç ve batı bölgelerde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasında da hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.
HAFTA ORTASI SICAKLIK YÜKSELECEK
Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını belirtti.