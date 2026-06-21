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  4. Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız

Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirterek vatandaşlara kritik uarılarda bulundu. Şen’in değerlendirmesine göre sıcaklıklar daha da artacak.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız - Sayfa 1

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 21-27 Haziran haftasında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Uzmanlar, özellikle iç ve batı bölgelerde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasında da hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.

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Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız - Sayfa 3

HAFTA ORTASI SICAKLIK YÜKSELECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını belirtti.

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Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız - Sayfa 4

Şen’in değerlendirmesine göre sıcaklıklar hafta ortasında 1-2 derece daha artacak. Özellikle İç Ege ve Güneydoğu Anadolu’da aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

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