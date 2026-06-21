Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu: Kavrulacağız

Şen’in değerlendirmesine göre sıcaklıklar hafta ortasında 1-2 derece daha artacak. Özellikle İç Ege ve Güneydoğu Anadolu’da aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.