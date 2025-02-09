Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek
Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını ve İstanbul'da sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.
Uzun süredir beklenen kar ve soğuk hava, bu hafta kendini gösterdi. Ülke genelinde etkili olan kış koşulları, özellikle doğu bölgelerinde yolların kapanmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, batı bölgelerinde kar yağışı sona erdi ve soğuk hava etkisini yitirdi.
SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA İNECEK
Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını ve İstanbul'da sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini ifade etti.