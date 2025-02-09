Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek

Uzun süredir beklenen kar ve soğuk hava, bu hafta kendini gösterdi. Ülke genelinde etkili olan kış koşulları, özellikle doğu bölgelerinde yolların kapanmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, batı bölgelerinde kar yağışı sona erdi ve soğuk hava etkisini yitirdi.