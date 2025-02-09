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  4. Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek

Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek

Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını ve İstanbul'da sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek - Sayfa 1

Uzun süredir beklenen kar ve soğuk hava, bu hafta kendini gösterdi. Ülke genelinde etkili olan kış koşulları, özellikle doğu bölgelerinde yolların kapanmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, batı bölgelerinde kar yağışı sona erdi ve soğuk hava etkisini yitirdi.

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Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek - Sayfa 2

SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA İNECEK

Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını ve İstanbul'da sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini ifade etti.

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Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek - Sayfa 3

Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için tahmini şu şekilde;

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Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları uyardı: Termometreler dibi görecek - Sayfa 4

"Geçen hafta içerisinde kar yağdı ama nerelere yağdı? İstanbul’un 200-300 metre yükseklikteki semtlerine yağdı.

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