Prof. Dr. Orhan Şen yanıtını verdi, hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul’a kar yağacak mı?
Yurt genelinde sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da bugün sağanak ve sisli hava etkisini gösterirken hafta sonunda da yağış etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü, Edirne ve Kırklareli için kar yağışı tahmini verildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yarın Kırklareli, Edirne, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.
Hafta sonunda yurt genelinde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen son hava durumu tahminleri paylaştı...
Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklıklar ortalamada.
Bugün Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Adana, Maraş, Osmaniye, Kilis, Antep ile İstanbul, Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağış etkili olabilir.