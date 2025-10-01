Prof. Dr. Orhan Şen’den Cuma günü için su baskını uyarısı: Yeni yağışlı sistem geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma günü Orta Akdeniz’den Türkiye’ye ulaşması beklenen yeni yağışlı sisteme dikkat çekerek uyarıda bulundu. Şen, paylaşımında “Umarım bu tahmin gerçekleşmez” ifadesini kullandı.
Türkiye, mevcut serin ve yer yer yağışlı havanın ardından Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeye hazırlanıyor.
SERİN VE YAĞIŞLI HAVA
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın ise perşembe gününe kadar ülke genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu süreçte rüzgârın poyraz yönünden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-65 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesine neden olacak. Bu sistemle birlikte gelecek olan yağışların, özellikle batı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.