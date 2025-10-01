Prof. Dr. Orhan Şen’den Cuma günü için su baskını uyarısı: Yeni yağışlı sistem geliyor

BATI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesine neden olacak. Bu sistemle birlikte gelecek olan yağışların, özellikle batı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.