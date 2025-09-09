Prof. Dr. Orhan Şen'den eylül ayı için kritik uyarı: Ay sonuna kadar devam edecek
Kuraklık kaygıları artarken yağmur beklentisi devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, eylül ayına dikkat çekti. Şen, yağışların ay sonuna kadar etkili olmayacağını belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu.
İTÜ Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Eylül ayının ilk günlerine dair hava tahminlerini sosyal medya hesabından yayımladığı video ile aktardı.
Şen, yağış beklentisinin hala olmadığını, yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğünü ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade etti.
EYLÜL AYI SICAKLIK ORTALAMASI
Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre, eylül ayı ortalaması olan 26 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı bekleniyor.