Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için afet uyarısı: Mesaiyi erken bitirin!
İstanbul’u etkisi altına alması beklenen aşırı sıcaklar için uyarılar peş peşe geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın şehirde sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti. Şen, İstanbul Valisi’ne mesai saatlerinin erkene çekilmesi çağrısı yaparken, vatandaşlara da “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren önemli bir uyarı, meteoroloji alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Şen, İstanbul’un bugün ve özellikle yarın aşırı sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirtti. Sıcaklık rekorlarının kırılabileceğine dikkat çeken Şen, durumun bir afete dönüşmemesi için İstanbul Valisi’ne kritik bir çağrıda bulundu.
"EN TEPE NOKTAYA ULAŞACAK!"
Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, sıcak hava dalgasının en tepe noktasına yarın (23 Temmuz Çarşamba) ulaşılacağını vurguladı.
Şen'e göre, özellikle İstanbul'un güney ilçelerinde gündüz sıcaklıkları 38-40 derece bandına tırmanarak tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırabilir.
"BUNALTICI HAVA AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK"
Uzman isim, tehlikenin yalnızca yüksek sıcaklıklarla sınırlı olmadığını vurguladı. "Isı adası etkisi nedeniyle aşırı sıcaklar iş çıkış saatlerine kadar sürecek" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, beton ve asfalt yüzeylerin ısıyı hapsetmesiyle birlikte bunaltıcı havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.