Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için afet uyarısı: Mesaiyi erken bitirin!

Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren önemli bir uyarı, meteoroloji alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Şen, İstanbul’un bugün ve özellikle yarın aşırı sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirtti. Sıcaklık rekorlarının kırılabileceğine dikkat çeken Şen, durumun bir afete dönüşmemesi için İstanbul Valisi’ne kritik bir çağrıda bulundu.