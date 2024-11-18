Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni uyarı: 'şiddetli yağmur geliyor'

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.