Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni uyarı: 'şiddetli yağmur geliyor'
Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. İstanbul'da Perşembe günü lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor. Cumartesi de yağmur şiddetli, sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer" dedi.
16 İL İÇİN SARI ALARM
16 il için sarı kodlu alarm verilirken meteorolojik hadiselere dikkat çekildi. Sarı kodlu alarm verilen iller Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye oldu.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin yeni uyarılar yaptı.
Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.
AŞIRI METEOROLOJİK HADİSELERİ ART ARDA GÖRECEĞİZ
Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, iç Anadolu'da lodos çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.