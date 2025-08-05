Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul ve Türkiye için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı hava durumu tahminleriyle dikkat çekti. Şen, Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava sisteminin yaklaştığını belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’ye yeni bir yağışlı hava sisteminin yaklaştığını duyurdu.
Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunan Şen, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde kalacağını ifade etti.
Prof. Dr. Orhan Şen'in tahminlerine göre, çarşamba akşamı gece yarısından itibaren Trakya üzerinden gelecek bir yağışlı sistem, Türkiye'ye giriş yapacak. Bu sistem, başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın kuzey bölgelerinde etkili olacak. Şen, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.