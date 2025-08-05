Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul ve Türkiye için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen'in tahminlerine göre, çarşamba akşamı gece yarısından itibaren Trakya üzerinden gelecek bir yağışlı sistem, Türkiye'ye giriş yapacak. Bu sistem, başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın kuzey bölgelerinde etkili olacak. Şen, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.