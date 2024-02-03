Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı için yeni tarih

İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde gelindiğinde yağmura dönüşüyor. İstanbullular, megakente ne zaman kar yağacağını merak ediyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yaptığı açıklamada kar yağışı için yeni tarih verdi. Şen, Kendisinin "İstanbul'a kar yok, yağmayacak da" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Şen İstanbul'a kar yağışı tahminini, "Şubat yarısından sonra hatta mart başı bile yağabilir. Sorun gelen sistemlerde yağışın yanında sıcaklığın da 4 derecenin altına düşmesi. Bu gerçekleşirse yağacaktır" ifadeleriyle paylaştı.

Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin son analizlerine göre; ülkenin kuzey bölümleri parçalı ve aralıklı olarak yoğun bulutlu olacak, Batı Karadeniz'in iç alanları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında), Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sis, pus, buzlanma ve don olayları meydana gelebilir. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ riski var.