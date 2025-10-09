  1. Ekonomim
  4. Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarı: Hafta sonu bazı illere kar geliyor

Türkiye genelinde soğuk hava hissedilir derecede etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar gelirken Prof. Dr. Orhan Şen’den hafta sonu için kritik değerlendirme geldi. Şen, bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul ve çevresinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklar 5-6 derece birden düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve İçişleri Bakanlığı'ndan art arda uyarılar geldi. Son yapılan güncellemeyle birlikte, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Diğer taraftan ise Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna kar yağışı uyarısında bulundu. Şen, dışarı çıkacak olan vatandaşları şimdiden uyardı. Peki hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 İçişleri Bakanlığı ise bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu. Bakanlık açıklamasında vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

