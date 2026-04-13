  4. Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi bekleyen kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı kritik uyarılarda bulundu. Yağışlı günlerin geride kalacağını ve yaz aylarında yağışların normallerin altında seyredeceğini belirten Şen, "Süper El Nino" etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor - Sayfa 1

Geçmiş dönemde etkili olan yoğun yağışların artık geride kaldığını ifade eden Prof. Dr. Şen, önümüzdeki süreçte bu tür yağışlı günlerin daha az görülebileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor - Sayfa 2

Mayıs ve yaz aylarına ilişkin net tahminlerin zor olduğunu vurgulayan Şen, genel beklentinin mevsim normallerinin altında bir yağış miktarı yönünde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor - Sayfa 3

Meteorolojik dengeleri altüst edecek asıl tehlikenin "El Nino" olduğunu belirten uzman isim, Doğu Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya başladığına dikkat çekti. Şen, önümüzdeki süreci şöyle özetledi:

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık ve kavurucu sıcaklara karşı korkutan uyarı: 'Süper El Nino' geliyor - Sayfa 4

"SICAKLIKLAR BİRAZ DAHA ARTACAK"

"Bu sene 'Süper El Nino' dediğimiz, El Nino'nun biraz daha kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında bu sıcaklıklar biraz daha artacak ve sonbahar ile kış aylarında büyük bir ihtimalle Süper El Nino haline gelecek.

