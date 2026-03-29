  4. Prof. Dr. Orhan Şen’den nisan alarmı: Kar ve yeni soğuk hava dalgası geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’deki hava koşullarına dair alışılmışın dışında bir tahmin paylaştı. Kış aylarının çok soğuk günleri geride kalsa da kış şartlarının nisan ayının ortalarına kadar yurdu terk etmeyeceğini belirten Şen kritik değerlendirmelerde bulundu.

Baharın yaklaşmasıyla güneşli günleri dört gözle bekleyen vatandaşlara meteorolojiden uyarı geldi. Türkiye’nin önde gelen meteorologlarından Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan paylaştığı son hava durumu değerlendirmesinde, kışın henüz sona ermediğini ve nisan ayında ani soğuk hava dalgalarının görülebileceğini açıkladı.

Hali hazırda Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, kışın biraz daha uzun süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kışın o kor, yani çok soğuk günleri geride kaldı. Fakat kış şartları hala devam ediyor. Bugün ve yarın sıcaklıklar ortalamanın altında olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar geçici olarak mevsim normallerine çıkacak olsa da, nisan ayında da sıcaklıklar ortalama ve altında seyretmeye devam edecek."

Gerçek bahar havasının büyük ihtimalle 15 Nisan'dan sonra yüzünü göstereceğini ifade eden Şen, "Önümüzdeki ayın ortalarına kadar kış Türkiye'yi terk etmeyecek" diyerek vatandaşları uyardı.

