  4. Prof. Dr. Orhan Şen’den sürpriz uyarı: Yaz sıcağında kar yağışı bekleniyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den son dakika açıklaması geldi. Daha yaz sıcakları etkisini gösterirken kar yağışı uyarısı verildi...

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek hafta sonuna dair önemli bir hava durumu uyarısı yaptı. 

Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını söyleyen Şen, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. 

Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıklar 7-10 derece kadar düşebilir. Bu düşüş, Doğu Karadeniz'in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına neden olabilir.

