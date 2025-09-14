Prof. Dr. Orhan Şen’den sürpriz uyarı: Yaz sıcağında kar yağışı bekleniyor

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.