Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 derece üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 derecelerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" dedi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 derece üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 derecelerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" dedi.
İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.
Aynı verilere göre, pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.