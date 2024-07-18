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  4. Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak

Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 derece üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 derecelerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak - Sayfa 1

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 derece üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 derecelerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" dedi.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak - Sayfa 2

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak - Sayfa 3

Aynı verilere göre, pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

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Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak - Sayfa 4

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

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