Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Dikkat! Önümüzdeki 5 gün etkili olacak

Aynı verilere göre, pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.