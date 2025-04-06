Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı! İşte olası İstanbul depreminin büyüklüğü ve etkilenecek bölgeler

Deprem uzmanları arasında tartışmalara yol açan İstanbul depremiyle ilgili felaket senaryolarına noktayı koyan Bektaş, olası depremin büyüklüğünü ve hangi bölgelerin en fazla etkileneceğini detaylı bir şekilde paylaştı. Bu açıklama, İstanbul’daki riskli alanlara dair merak edilenleri aydınlattı.