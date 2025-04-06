Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı! İşte olası İstanbul depreminin büyüklüğü ve etkilenecek bölgeler
Prof. Dr. Osman Bektaş, uzun süredir gündemde olan İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin olası büyüklüğünü ve en fazla etkilenecek bölgeleri harita üzerinden anlattı.
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanları arasında tartışmalara yol açan İstanbul depremiyle ilgili felaket senaryolarına noktayı koyan Bektaş, olası depremin büyüklüğünü ve hangi bölgelerin en fazla etkileneceğini detaylı bir şekilde paylaştı. Bu açıklama, İstanbul’daki riskli alanlara dair merak edilenleri aydınlattı.
Prof. Dr. Osman Bektaş, X platformu üzerinden paylaştığı harita ile Marmara’daki ana fay hattı hakkında açıklamalarda bulundu. Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey Kolu’nun Marmara Denizi'nde yılda 20-25 mm hızla hareket ettiğini belirtti.