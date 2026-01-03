Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı: İstanbul'u depremden koruyan çukurlar
Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki çukurların İstanbul’u büyük depremlerden koruyan doğal bariyerler gibi çalıştığını iddia etti. Bektaş’a göre Orta Marmara, Çınarcık ve Kumburgaz çukurları, deprem kırıklarının ilerleyişini “sessiz fay hareketi” ile durduruyor ve yüksek ısı ve akışkan yapıları sayesinde deprem enerjisini azaltıyor.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Marmara Denizi’ndeki çukurların depremler üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bektaş, İstanbul’u etkileyebilecek büyük depremlerin ilerleyişinin Marmara’daki bazı jeolojik yapılar tarafından durdurulduğunu öne sürdü.
Prof. Dr. Bektaş, geçmişte yaşanan büyük depremleri örnek göstererek, “1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbul’a doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru, 1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru, 2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbul’a yürüyüşünü de Kumburgaz Çukuru durdurmuştur” ifadelerini kullandı.