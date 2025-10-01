Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremine ilişkin kritik haritayı ve gizli mekanizmayı paylaştı
Balıkesir ve Kütahya’da art arda yaşanan depremler sonrası dikkatler İstanbul’a çevrildi. Vatandaşlar, “İstanbul’da deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gerçekleşecek?” sorularına yanıt ararken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul depremiyle ilgili uzman görüşleri art arda gelmeye devam ediyor. En son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bektaş, Marmara Fayı’nın genellikle düşünüldüğü gibi tamamen kilitli bir saatli bomba olmadığını belirterek, "fay sürünmesi (creep)" adı verilen doğal bir süreç sayesinde enerjisini yavaş yavaş boşalttığını ve bunun da 7’den büyük bir deprem olasılığını düşürdüğünü açıkladı.
Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla, Marmara Denizi'ndeki fay sisteminin bilinmeyen bir yönüne dikkat çekti.