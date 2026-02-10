Prof. Dr. Osman Bektaş 'Tehlike büyük' dediği Marmara depreminin şiddetini açıkladı
Deprem profesörü Osman Bektaş bu sabah Marmara depremine ilişkin yeni bir açıklamada daha bulundu. Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş iki gün önce 'tehlike büyük' dediği Marmara'da, olası depremin şiddetini açıkladı.
Deprem uzmanlarının büyük bölümü, İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin riskin giderek arttığı görüşünde birleşiyor. Bilim insanları saha çalışmaları ve değerlendirmelerini sürdürürken, kısa süre önce Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş da İstanbul depremine ilişkin olası senaryonun daha belirgin hale geldiğini ifade etmişti.
Prof. Bektaş, iki gün önce sabah saatlerinde yaptığı açıklamada beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini, söz konusu depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetmişti.
Deprem profesörü Osman Bektaş bu sabah yeni bir açıklamada daha bulundu. Marmara'da olası depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 arasında olacağını ifade eden Bektaş, Marmara baseni nedeniyle bunun İstanbul'da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini ancak 1766 yılındaki deprem kadar yıkım beklenmeyeceğini ifade etti.