Prof. Dr. Osman Bektaş 'Tehlike büyük' dediği Marmara depreminin şiddetini açıkladı

Prof. Bektaş, iki gün önce sabah saatlerinde yaptığı açıklamada beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini, söz konusu depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetmişti.