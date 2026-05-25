Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 6 Şubat depremleri uyarısı: Yer altındaki fay sistemi hâlâ aktif
6 Şubat depremlerinin ardından bölgede süren sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin yüzeydeki etkilerinin kısa sürede sona erdiğini ancak yer altındaki jeolojik sürecin halen aktif şekilde devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Bektaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yer altında devam eden sismik hareketliliğe dikkat çekerek, Adana ve Malatya’da art arda meydana gelen son depremlerin bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.
Bektaş, deprem sonrası oluşan enerji transferinin halen sürdüğünü belirterek, afet yönetimi ve risk planlamalarının GPS ve InSAR verileriyle takip edilen yer altı hareketlerine göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Depremlerin yüzeyde yarattığı büyük yıkımın kısa sürede gerçekleştiğini kaydeden Bektaş, buna karşın yerin derinliklerinde bulunan akışkan ve viskoelastik yapılarda sismik enerjinin yayılmaya devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Bektaş, 6 Şubat deprem çiftinin etkilerinin yalnızca yüzeydeki kırılmalarla sınırlı olmadığını vurguladı. Yerin derinliklerinde devam eden sürecin bölgedeki sismik faaliyetleri uzun süre etkileyeceğini belirten Bektaş, “Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak” ifadelerini kullandı.