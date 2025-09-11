Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başkent Ankara’da 4,1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Çankırı Fay Zonu’nun Ankara için ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayarak kritik değerlendirmelerde bulundu.
AFAD verilerine göre, Ankara Kalecik'te saat 08.24'te, 11.08 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Prof. Dr. Osman Bektaş Ankara'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
