Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tali kollarından biri olan Çankırı Fay Zonu, Ankara için potansiyel bir deprem riski oluşturuyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 4,1 büyüklüğündeki Kalecik-Ankara depreminin bu fay zonu üzerinde geliştiğini belirtti.