  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başkent Ankara’da 4,1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Çankırı Fay Zonu’nun Ankara için ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayarak kritik değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

1 | 6
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor - Sayfa 2

AFAD verilerine göre, Ankara Kalecik'te saat 08.24'te, 11.08 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2 | 6
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor - Sayfa 3

Prof. Dr. Osman Bektaş Ankara'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

3 | 6
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ankara için kritik uyarı: Çankırı fay zonu risk oluşturuyor - Sayfa 4

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tali kollarından biri olan Çankırı Fay Zonu, Ankara için potansiyel bir deprem riski oluşturuyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 4,1 büyüklüğündeki Kalecik-Ankara depreminin bu fay zonu üzerinde geliştiğini belirtti.

4 | 6