Prof. Dr. Osman Bektaş’tan çarpıcı teori: Asıl büyük deprem riski karadaki kilitli faylarda

ENERJİNİN YAVAŞ BOŞALMASINI SAĞLIYOR

Bu durum, deprem oluşturan sismik kabuğun ısınmasına, gerilmesine ve incelmesine sebep oluyor. Ayrıca, derinden yükselen sıcak akışkanlar, fayların daha kolay kaymasına bilimsel adıyla “creep” (sürünme) yol açarak enerjinin yavaş yavaş boşalmasını sağlıyor.