  4. Prof. Dr. Osman Bektaş’tan çarpıcı teori: Asıl büyük deprem riski karadaki kilitli faylarda

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nin jeolojik yapısının, denizin altındaki fayların 7'den büyük deprem üretmesini engellediğini, asıl büyük riskin karadaki kilitli faylarda olduğunu belirtti.

Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem endişeleri devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan önemli bir analiz geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Bektaş, Marmara Denizi’nin benzersiz jeolojik yapısının, depremlerin büyüklüğünü sınırladığı görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Bektaş, teorisini beş maddede açıkladı. Marmara Denizi’nin altında, yerin sıcak tabakası olarak bilinen “manto” yüzeye daha yakın bir konumda yer alıyor. 

ENERJİNİN YAVAŞ BOŞALMASINI SAĞLIYOR

Bu durum, deprem oluşturan sismik kabuğun ısınmasına, gerilmesine ve incelmesine sebep oluyor. Ayrıca, derinden yükselen sıcak akışkanlar, fayların daha kolay kaymasına bilimsel adıyla “creep” (sürünme) yol açarak enerjinin yavaş yavaş boşalmasını sağlıyor.

Bu eşsiz jeolojik yapı, denizde ve karada iki farklı deprem karakteristiği yaratıyor. Prof. Dr. Bektaş'a göre:

Denizdeki Faylar: İnce sismik kabuk ve "creep" mekanizması nedeniyle, enerjilerini sık sık ancak 7'den küçük depremlerle boşaltıyorlar.

