Osman Bektaş'tan Marmara'daki Çınarcık Çukuru için kritik deprem uyarısı: Aşırı gerilme altında
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde İstanbul’un güneyinde yer alan Çınarcık Çukuru’nun deprem tartışmalarında gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar sürerken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Çınarcık Çukuru ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bektaş, İstanbul'un güneyinde yer alan Çınarcık Çukuru'nun yalnızca Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını belirterek, havzayı şekillendiren fay sisteminin de ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Bölgenin farklı fay segmentlerinden kaynaklanan gerilme etkileri altında olabileceğine dikkat çeken Bektaş, Çınarcık Çukuru'nun iki ayrı yönden gelen gerilme transferinin kesişim noktasında bulunabileceğini ve bu durumun bilimsel açıdan kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.