Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken İstanbul depremi yorumu: Kabuk çok inceldi
Uzmanlar uzun süredir olası Marmara depremine karşı uyarıyor. Marmara depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde olacak tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Olası İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yeni uluslararası çalışmaların kendi görüşlerini desteklediğini belirten Bektaş, Marmara Denizi altındaki fay sisteminin karmaşık yapısına ve farklı bölgelerdeki deprem potansiyeline dikkat çekti.
"ANA MARMARA FAYI 3 FARKLI BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"
Ana Marmara Fayı'nın (AMF) deprem enerjisi üretme açısından üç farklı bölümden oluştuğunu belirten Prof. Bektaş, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: