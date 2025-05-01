Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul açıklaması: Dört çukur büyük depremi engelliyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki dört büyük deniz çukurunun tek seferde büyük bir deprem olmasını engellediğini iddia etti.
Olası büyük Marmara depremi senaryoları tartışılmaya devam ederken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi'nin derinliklerinde yer alan dört büyük deniz çukurunun, beklenen büyük depremin tek bir parçada gerçekleşmesini engellediğini iddia etti.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde yer alan Trakya, Orta Marmara, Çınarcık ve Kumburgaz çukurlarının, ana fayın kilitlenip devasa bir kırılmayla yıkıcı bir deprem üretmesini engellediğini belirtti.