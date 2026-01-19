Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması: Marmara'nın altındaki ateşi işaret etti
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, Orta Marmara segmentinin beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemek yerine durdurabilecek bir “termal bariyer” görevi görebileceğini savundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde olası büyük İstanbul depremine dair süren tartışmaları yeniden gündeme taşıyan dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketlilik ve fay hatlarının yapısını mercek altına alarak, Orta Marmara segmentinin yaygın kanının aksine devasa bir deprem üretmeyebileceğini savundu.
Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nin altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekti. "Marmara’nın altındaki ateş" tabirini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini ifade etti.