Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması: Marmara'nın altındaki ateşi işaret etti

Curie derinliğinin yüzeye yakın olmasının fayların çalışma biçimini etkilediğini belirten Bektaş, bu koşulların enerjinin tek bir büyük ve yıkıcı depremle değil, zaman içinde gerçekleşen sessiz kaymalar yoluyla boşalmasına neden olabileceğini ifade etti.