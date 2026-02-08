Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Avcılar uyarısı: Basen etkisi sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir
Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremine ilişkin senaryonun daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Orta Marmara sırtında bulunan ince ve kırılgan kabuk yapısının, sığ odaklı bir depremle kırılabileceğini belirten Bektaş, konuya ilişkin kritik uyarılar ve değerlendirmeler yaptı.
Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği İstanbul depremi, milyonlarca kişi için en büyük endişe kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hem Türkiye’deki bilim insanlarının hem de uluslararası araştırmaların önemli bir kısmı, İstanbul’un çok uzak olmayan bir gelecekte büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.
ABD merkezli Uluslararası hakemli dergi Science'ta 2025 yılının son aylarında yayımlanan "Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması" başlıklı bir makale Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz çukurunda 1766 yılındaki depremden bu yana yaklaşık 6 metrelik bir deformasyon biriktiğini savunmuştu.
PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ KARŞI ÇIKMIŞTI
ABD merkezli derginin makalesinin ardından Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme almıştı.