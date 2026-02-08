Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Avcılar uyarısı: Basen etkisi sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir

Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği İstanbul depremi, milyonlarca kişi için en büyük endişe kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hem Türkiye’deki bilim insanlarının hem de uluslararası araştırmaların önemli bir kısmı, İstanbul’un çok uzak olmayan bir gelecekte büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.