Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul için kritik uyarı: Hazır olun, 7’den büyük deprem olabilir

ABD merkezli New York Times’ta yer alan ve Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayanan haber, İstanbul’da olası büyük bir depreme işaret etmesi nedeniyle kamuoyunda endişe yarattı. Çalışmada İstanbul’da şiddetli bir deprem yaşanabileceğine dair değerlendirmeler yer alırken, haber kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.