Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul için kritik uyarı: Hazır olun, 7’den büyük deprem olabilir
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un 7'den büyük depremlere hazır olması gerektiği uyarısında bulundu. Bektaş, İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan depremin çok parçalı kırılmayı desteklediğini belirtti.
ABD merkezli New York Times’ta yer alan ve Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayanan haber, İstanbul’da olası büyük bir depreme işaret etmesi nedeniyle kamuoyunda endişe yarattı. Çalışmada İstanbul’da şiddetli bir deprem yaşanabileceğine dair değerlendirmeler yer alırken, haber kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.
Tartışmaların büyümesiyle birlikte deprem uzmanlarından art arda açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirme ise dikkat çeken yorumlar arasında öne çıktı.
Bektaş yaptığı açıklamada İstanbul'un 7'den büyük depreme hazır olması gerektiğini bildirdi. 23 Nisan'da meydana gelen depreme dikkat çeken Bektaş, yaşanan depremin çok parçalı kırılma modelini desteklediğini belirtti.