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  4. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor'

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Hatay'ın da içinde bulunduğu Amik Ovası-Karasu Grabenin kırılmayan doğu kenarı risk oluşturmaktadır" sözleriyle o bölgeye dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor' - Sayfa 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor' - Sayfa 2

İlk olarak 3.8 ile sallanan Kahramanmaraş, ikinci kez 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor' - Sayfa 3

Depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor' - Sayfa 4

"HATAY'IN DA İÇİNDE BULUNDUĞU DOĞU KENARI RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

5 büyüklüğündeki depremin 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin gecikmiş artçısı olduğunu belirten Bektaş şu ifadeleri kullandı:

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