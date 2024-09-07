Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: 'Risk oluşturuyor'
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Hatay'ın da içinde bulunduğu Amik Ovası-Karasu Grabenin kırılmayan doğu kenarı risk oluşturmaktadır" sözleriyle o bölgeye dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi.
İlk olarak 3.8 ile sallanan Kahramanmaraş, ikinci kez 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.
Depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
"HATAY'IN DA İÇİNDE BULUNDUĞU DOĞU KENARI RİSK OLUŞTURMAKTADIR"
5 büyüklüğündeki depremin 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin gecikmiş artçısı olduğunu belirten Bektaş şu ifadeleri kullandı: