Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz için korkutan uyarı! 6.6 ya da daha yüksek depreme hazır olun

Doğu Karadeniz, son yıllarda sıkça yaşanan heyelan, taş düşmesi, sel ve taşkın gibi doğal afetlerle büyük risk altında. Can ve mal kaybına yol açan bu olaylar, bölgedeki altyapı ve üstyapıya ciddi zarar verirken, deprem tehdidi de endişeleri artırıyor.