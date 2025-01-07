Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz için korkutan uyarı! 6.6 ya da daha yüksek depreme hazır olun
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Karadeniz sahili, 6.6 büyüklüğünde veya daha büyük bir depreme her an hazır olmalıdır. Özellikle sahil bölgeleri daha yüksek risk taşımaktadır," şeklinde uyardı.
Doğu Karadeniz, son yıllarda sıkça yaşanan heyelan, taş düşmesi, sel ve taşkın gibi doğal afetlerle büyük risk altında. Can ve mal kaybına yol açan bu olaylar, bölgedeki altyapı ve üstyapıya ciddi zarar verirken, deprem tehdidi de endişeleri artırıyor.
Uzmanlar, Karadeniz fay hattında meydana gelen küçük ölçekli depremlerin heyelan riskini artırdığını belirtiyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, yer altındaki en ufak hareketlilik bile denize paralel uzanan dağlara enerji aktararak toprak kaymalarını tetikleyebiliyor.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gerçekleşen ve geniş bir bölgede hissedilen 3.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bektaş, aktif durumda olan Karadeniz fay hattının 6.6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.