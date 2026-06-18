Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bazı iller için deprem riskine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, kıyı kesimlerindeki zayıf zeminlerin sarsıntıyı büyütebileceğini, heyelan ve sıvılaşma gibi ikincil afetlerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz’de Ordu, Trabzon ve Rize için deprem riskinin sadece fay hatlarına bağlı olmadığını, zemin yapısının da sarsıntı etkisini artırabileceğini belirtti.
KIYI KESİMLERE DİKKAT ÇEKTİ
Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki zemin yapısının deprem dalgalarının hissedilme düzeyini artırabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebilir."