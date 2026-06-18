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  4. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bazı iller için deprem riskine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, kıyı kesimlerindeki zayıf zeminlerin sarsıntıyı büyütebileceğini, heyelan ve sıvılaşma gibi ikincil afetlerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı - Sayfa 1

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz’de Ordu, Trabzon ve Rize için deprem riskinin sadece fay hatlarına bağlı olmadığını, zemin yapısının da sarsıntı etkisini artırabileceğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı - Sayfa 2

KIYI KESİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki zemin yapısının deprem dalgalarının hissedilme düzeyini artırabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı - Sayfa 3

"Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebilir."

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Karadeniz'de bulunan 3 il için korkutan deprem uyarısı - Sayfa 4

Bektaş, deprem sonrası yaşanabilecek ikincil afetlere dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

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