Prof Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: Marmara'da sigorta attı tehlike daha büyük yere kaydı

23 Nisan 2025’te İstanbul’u sarsan 6.2 büyüklüğündeki Marmara Denizi depremi, hem sismik hareketliliği hem de olası büyük İstanbul depremine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin önde gelen jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kaygan bir kesiminde adeta bir “sigortayı attırdığını” belirtti ve kritik uyarılarda bulundu.