Prof Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: Marmara'da sigorta attı tehlike daha büyük yere kaydı
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin detayları netleşmeye başladı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Marmara’da bir "sigortanın attığını" belirten Bektaş, asıl riskin daha büyük bir bölgeye kaydığına işaret etti.
23 Nisan 2025’te İstanbul’u sarsan 6.2 büyüklüğündeki Marmara Denizi depremi, hem sismik hareketliliği hem de olası büyük İstanbul depremine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin önde gelen jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kaygan bir kesiminde adeta bir “sigortayı attırdığını” belirtti ve kritik uyarılarda bulundu.
23 Nisan 2025 günü saat 12:49'da Marmara Denizi'nde, İstanbul’un yaklaşık 40 kilometre güneybatısında, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentin Avrupa ve Asya yakalarında güçlü şekilde hissedildi.
Sarsıntı kısa süreli panik yaratırken, çoğu vatandaşın yüksek katlardan atlaması gibi nedenlerle 151 kişi yaralandı. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı gibi ciddi bir yapısal hasar da rapor edilmedi.