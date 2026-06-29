Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik deprem açıklaması: İstanbul'un kaderi 7,4 değil
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde yürütülen uluslararası jeofizik ve sismolojik araştırmaların sonuçlarını temel alarak, İstanbul için uzun yıllardır dile getirilen 7,4 büyüklüğündeki deprem senaryosunun yeni bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak kritik değerlendirmelerde bulundu.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay sistemine ilişkin yeni bilimsel araştırmaları değerlendirerek, bölgedeki deprem tehlikesine dair mevcut kabullerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, 2019-2023 yılları arasında Alman ve Japon bilim insanlarının yürüttüğü jeofizik ve sismolojik çalışmaların sonuçlarının, Marmara’daki fayların yapısı ve enerji birikim süreçlerine ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu belirtti.
"TEK PARÇA KIRILMA İHTİMALİ ZAYIF"
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı deprem senaryolarının mevcut verilerle tam olarak uyuşmadığını ileri süren Prof. Dr. Bektaş, "İstanbul’un kaderi 7,4 değil" ifadesini kullandı.