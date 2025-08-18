Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı geldi: Balıkesir'deki depremler daha da büyüyecek!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre:
• En son 4.4 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi
• Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
• Uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor
Konuyla ilgili önemli bir açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki artçı sarsıntıların neden devam ettiğini bilimsel bir dille açıkladı.
MİKRO DEPRME KÜMESİ
Bektaş'a göre, Balıkesir depreminin artçıları, "mikro fay bloğuna bağlı mikro deprem kümesi" oluşturuyor. Bu durum, daha büyük ölçekteki Yozgat Fay Bloğu'na bağlı "makro deprem kümesi" (1969-1970-1971-1995-2005-2025 M 6-7 depremleri) ile ilişkili.