Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 14.38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 1970’te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini hatırlatarak, Simav fay hattının ciddi bir risk taşıdığını vurguladı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hattının büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Simav Fayı'nın 1970 yılında gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini üreten fayın kuzey kolu üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.
Bektaş, Simav’daki son depremin, Simav Fayı’nın aktifliğini ve Afyon bloğunun sismik baskısını ortaya koyduğunu belirtti.