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  4. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 14.38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 1970’te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini hatırlatarak, Simav fay hattının ciddi bir risk taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor - Sayfa 1

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hattının büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor - Sayfa 2

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Simav Fayı'nın 1970 yılında gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini üreten fayın kuzey kolu üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor - Sayfa 3

Bektaş, Simav’daki son depremin, Simav Fayı’nın aktifliğini ve Afyon bloğunun sismik baskısını ortaya koyduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Kütahya Simav depremi açıklaması: 7,2’lik depreme zorluyor - Sayfa 4

 "Gediz depreminin yakın batısında Simav’da, Simav Fayı’nın yan kolu üzerindeki depremler ve Afyon bloğunun önceki depremleri, Simav Fayı’nı Gediz gibi büyük bir depreme zorluyor" açıklamasında bulundu.

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