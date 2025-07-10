Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, 'Marmara Fay Hattı' değerlendirmesi: 7’nin üzerinde deprem riski var mı?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına dair yaptığı açıklamada, tarihsel ve güncel verileri değerlendirerek İstanbul’un batısında 7’nin üzerinde bir depremin meydana gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Bektaş’ın bu değerlendirmesi, uzun süredir gündemde olan büyük İstanbul depremi beklentilerini yeniden tartışmaya açtı.