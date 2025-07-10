Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, 'Marmara Fay Hattı' değerlendirmesi: 7’nin üzerinde deprem riski var mı?
Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Fay Hattına dair tarihsel ve güncel verileri yorumladı. İstanbul’un batısındaki fayların "creep" tipi olduğunu vurgulayan Bektaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına dair yaptığı açıklamada, tarihsel ve güncel verileri değerlendirerek İstanbul’un batısında 7’nin üzerinde bir depremin meydana gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Bektaş’ın bu değerlendirmesi, uzun süredir gündemde olan büyük İstanbul depremi beklentilerini yeniden tartışmaya açtı.
Prof. Dr. Osman Bektaş’ın değerlendirmesine göre, İstanbul’un batısındaki fay hatları “creep” yani sürünme özelliği gösteriyor. Bu özellik, fayların enerjiyi yavaş ve sürekli bir şekilde boşaltmasını sağladığı için büyük ölçekli kırılmaların oluşma ihtimalini azaltıyor.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREME RASTLANMADI"
Bektaş, 1500 yılı öncesi ve sonrası tarihsel verilere bakıldığında bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde bir depreme rastlanmadığını belirtti.