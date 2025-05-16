Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 'Marmara fayı' uyarısı: 7’nin altında depremler üretmeye devam edecek
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki depremlerin batıdan doğuya doğru kırılma oluşturduğunu açıkladı. Bektaş, Marmara Fayı’nın 7'den küçük depremleri üretmeye devam edeceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hattının kırılma yönüne dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki depremselliğin 1912 yılından bu yana batıdan doğuya doğru ilerlediğini vurguladı.
Bektaş, 1912, 1963, 1999 ve 2022’de meydana gelen depremlerin ardından 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının da bu doğuya yönelen hareketliliği teyit ettiğini belirtti.
GERİLİM İSTANBUL'UN DOĞUSUNA KAYDI
“Özetle, İstanbul’un batısında kırılma tamamlandı. 1912’de başlayan depremsellik doğuya, İzmit-Düzce hattına göç etti” diyen Bektaş, Marmara’daki gerilimin artık İstanbul’un doğusuna odaklandığına işaret etti.