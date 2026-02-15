Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Samsun depremi açıklaması: Paniğe neden olur
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bölgenin aktif tektonik karakteriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dün gece saat 00.20’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Deprem, ilçe merkezi başta olmak üzere çevredeki yerleşim alanlarında da hissedildi. İlk incelemelerde can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum tespit edilmedi. Ancak depremin gece saatlerinde yaşanması, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
OLAĞAN BİR GERİLME BOŞALMASI
Depremin ardından sabah saatlerinde açıklama yapan Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, sarsıntının bölgenin aktif tektonik yapısıyla uyumlu olduğunu belirtti.