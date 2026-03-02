Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, Trabzon ve Rize uyarısı: Gerilmeler ilerliyor, deprem tehlikesi arttı!

'RİZE ÜÇ FAY HATTI ARASINDA SIKIŞIYOR'

Rize'nin 3 deprem fay hattı kaynağı arasında sıkıştığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:

"Tabakalar arasına sıkışan Rize her yıl 1 milimetre kıyıya doğru itiliyor, sıkışıyor. AFAD'ın bilim konseyine dayanarak aktardığı verilere göre önümüzde ki 50 yıl içerisinde, ki bunun ne zaman olacağı belli değil, Rize sahilinde depremin şiddetinin yüzde doksan 6,6 olabileceği, yüzde 10'luk ihtimalle de daha fazla olabileceği öngörülüyor.