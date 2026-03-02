Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, Trabzon ve Rize uyarısı: Gerilmeler ilerliyor, deprem tehlikesi arttı!
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "1996 deprem yönetmeliği ile 'Bu bölgede deprem olmaz. Burası 4. derece deprem bölgesi' diyerek Rize'yi ve Trabzon'u uyuttular." ifadelerini kullandı. Bektaş iki şehir ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Osman Bektaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta Rize’nin deprem riski hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.
Bektaş, 2012 yılında Gürcistan kıyılarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan artçı sarsıntıların Karadeniz fay hattı boyunca yayıldığını belirterek, söz konusu sismik hareketliliğin zamanla Rize açıklarına doğru bir yönelim gösterdiğini dile getirdi.
"Karadeniz'de Batum açıkları güçlü deprem kaynağı. 2012 yılında burada 5,6'lık deprem oldu ve günlerce süren artçılar Rize'yi salladı. Bu artçılar Rize ve Trabzon'a doğru seyir izledi. Gördük ki gerilmeler Rize'ye doğru ilerliyor. Açıkça görülüyor ki Rize'nin deprem tehlikesi arttı."
'RİZE ÜÇ FAY HATTI ARASINDA SIKIŞIYOR'
Rize'nin 3 deprem fay hattı kaynağı arasında sıkıştığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:
"Tabakalar arasına sıkışan Rize her yıl 1 milimetre kıyıya doğru itiliyor, sıkışıyor. AFAD'ın bilim konseyine dayanarak aktardığı verilere göre önümüzde ki 50 yıl içerisinde, ki bunun ne zaman olacağı belli değil, Rize sahilinde depremin şiddetinin yüzde doksan 6,6 olabileceği, yüzde 10'luk ihtimalle de daha fazla olabileceği öngörülüyor.