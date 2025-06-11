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  4. Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi?

Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti’ne dikkat çekerek, “6.2 büyüklüğündeki deprem bu segmentin dayanıklılığını sınadı.

Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi? - Sayfa 1

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratmıştı. 

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Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi? - Sayfa 2

Depremin ardından bölgedeki durum masaya yatırılırken sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti'ne dikkat çekti.

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Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi? - Sayfa 3

Bektaş, 'İstanbul tehlikede mi?' diyerek başladığı açıklamalarında, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" dedi.

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Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi? - Sayfa 4

Prof. Dr. Bektaş yaptığı değerlendirmede Avcılar segmentine vurgu yaparken yaşanan durumları da aktardı. 

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