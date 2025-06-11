Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi?

Bektaş, 'İstanbul tehlikede mi?' diyerek başladığı açıklamalarında, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" dedi.