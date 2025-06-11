Prof. Dr. Osman Osman Bektaş’tan kritik deprem yanıtı: İstanbul tehlikede mi?
Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti’ne dikkat çekerek, “6.2 büyüklüğündeki deprem bu segmentin dayanıklılığını sınadı.
Depremin ardından bölgedeki durum masaya yatırılırken sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti'ne dikkat çekti.
Bektaş, 'İstanbul tehlikede mi?' diyerek başladığı açıklamalarında, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" dedi.