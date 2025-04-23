Prof. Dr. Pampal’dan 6.2’lik İstanbul depremi için korkutan uyarı: İkinci deprem olabilir
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Orta Marmara fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek "İkinci deprem olabilir" uyarısında bulundu
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, sarsıntıların Orta Marmara Fayı üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.
Pampal, bölgede yaşanan bu tür depremlerin ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları ve daima teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.
TV100 yayınına telefonla bağlanan Prof. Pampal, saat 12:13'te kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki ilk sarsıntının, 12:49'daki 6,2'lik ana şokun öncüsü olabileceğini belirtti.
"Eğer bu 6,2'lik deprem ana şoksa, onun öncüsü, öncü bir şok olarak değerlendirebiliriz. Bu da mümkündür, nadiren de olsa karşılaştığımız bir durumdur," diyen Pampal, daha sonra kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ise 6,2'lik depremin artçısı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Pampal, 5,2 büyüklüğüne kadar artçıların olmasının normal karşılanacağını ve ana şokun 6,2 olduğunun teyidi anlamına gelebileceğini ekledi.