Prof. Dr. Pampal’dan 6.2’lik İstanbul depremi için korkutan uyarı: İkinci deprem olabilir

"Eğer bu 6,2'lik deprem ana şoksa, onun öncüsü, öncü bir şok olarak değerlendirebiliriz. Bu da mümkündür, nadiren de olsa karşılaştığımız bir durumdur," diyen Pampal, daha sonra kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ise 6,2'lik depremin artçısı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Pampal, 5,2 büyüklüğüne kadar artçıların olmasının normal karşılanacağını ve ana şokun 6,2 olduğunun teyidi anlamına gelebileceğini ekledi.