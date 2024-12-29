Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'da havaların soğumasının ardından kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, İstanbul'un karla ne zaman karşılaşacağını tarih vererek duyurdu.
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, şehirdeki yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı gelmişti. Bu noktada megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.