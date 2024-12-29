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  4. Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da havaların soğumasının ardından kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, İstanbul'un karla ne zaman karşılaşacağını tarih vererek duyurdu.

Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - Sayfa 1

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, şehirdeki yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

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Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - Sayfa 2

AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı gelmişti. Bu noktada megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - Sayfa 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - Sayfa 4

 Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'un ne zaman kara kavuşacağını tarih vererek açıkladı.

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