Prof. Dr. Şen'den aşırı sıcak uyarısı: Kendinizi alıştırın, bu saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışlı günler yerini sıcak havaya bırakacak. Sıcaklık mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün Doğu Karadeniz dışında yağış olmadığını belirterek; 'Bu yaz sıcak hava dalgalarını daha çok yaşayacağız, şimdiden sıcaklardan korunmaya alıştırın kendinizi" dedi.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Aşırı sıcaklarla ilgili açıklama yapan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Eylül ayı da artık yaz ayına katıldı. Bundan daha sıcak günleri yaşayacağız bu yaz. Önümüzdeki hafta bundan 2-3 derece daha sıcak olacak. İstanbul da bunun içine dahil olacak. Haziran ayının son haftasında tekrar bir sıcak hava geliyor. Bu sıcak hava aşırı sıcakları getirecek. Aşırı sıcaklar bir doğal afettir" dedi.
'ALIŞTIRIN KENDİNİZİ'
Şen; sıcaklıkların tüm yurtta Haziran ayı ortalamasının 4-5 derece üzerinde devam ettiğini belirterek; "Bu yaz sıcak hava dalgalarını daha çok yaşayacağız. şimdi yazın başındayız. Daha Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları var. Şimdiden sıcaklardan korunmaya alıştırın kendinizi" dedi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, şu uyarılarda bulundu:
"Bugün Salı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Denizli - Burdur yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık tüm yurtta Haziran ayı ortalamasının 4-5 derece üzerinde devam ediyor.