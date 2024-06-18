Prof. Dr. Şen'den aşırı sıcak uyarısı: Kendinizi alıştırın, bu saatlerde dışarı çıkmayın

Aşırı sıcaklarla ilgili açıklama yapan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Eylül ayı da artık yaz ayına katıldı. Bundan daha sıcak günleri yaşayacağız bu yaz. Önümüzdeki hafta bundan 2-3 derece daha sıcak olacak. İstanbul da bunun içine dahil olacak. Haziran ayının son haftasında tekrar bir sıcak hava geliyor. Bu sıcak hava aşırı sıcakları getirecek. Aşırı sıcaklar bir doğal afettir" dedi.