Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı
23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yerini günler öncesinden doğru tahmin eden Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ezber bozan açıklamalarıyla yeniden gündemde. Üşümezsoy, Türkiye’nin yeni risk haritasını paylaştı ve kritik uyarılarda bulundu.
İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son sarsıntının "büyük İstanbul depremi" senaryosunu tamamen geçersiz kıldığını savundu.
Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da asıl riskin fay hattından değil, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ilçelerdeki zayıf zemin yapısından kaynaklandığını belirtti.
Üşümezsoy, büyük deprem tehlikesinin artık Manisa ve Güney Marmara bölgesine kaydığı uyarısında bulundu.