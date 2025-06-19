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  4. Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı

Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yerini günler öncesinden doğru tahmin eden Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ezber bozan açıklamalarıyla yeniden gündemde. Üşümezsoy, Türkiye’nin yeni risk haritasını paylaştı ve kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı - Sayfa 1

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son sarsıntının "büyük İstanbul depremi" senaryosunu tamamen geçersiz kıldığını savundu.

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Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı - Sayfa 2

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da asıl riskin fay hattından değil, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ilçelerdeki zayıf zemin yapısından kaynaklandığını belirtti. 

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Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı - Sayfa 3

 Üşümezsoy, büyük deprem tehlikesinin artık Manisa ve Güney Marmara bölgesine kaydığı uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Üşümezsoy asıl riskli bölgeleri sıraladı ve açıkladı: İstanbul depremine son çivi çakıldı - Sayfa 4

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yerini ve büyüklüğünü günler öncesinden nokta atışıyla tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında yine alışılmış görüşlere meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

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