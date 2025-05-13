Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 4.1'lik deprem açıklaması: Silivri-Kumburgaz fayı risk taşıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesine göre, bu sabah saat 07.18’de merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta ve yerin 6,84 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Sarsıntı bazı ilçelerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,1 olarak duyurdu.