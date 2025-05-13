Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 4.1'lik deprem açıklaması: Silivri-Kumburgaz fayı risk taşıyor
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sabah meydana gelen 4.1'lik depremi YouTube hesabından değerlendirdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesine göre, bu sabah saat 07.18’de merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta ve yerin 6,84 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Sarsıntı bazı ilçelerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,1 olarak duyurdu.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan beklenen değerlendirme geldi.
Üşümezsoy kişisel YouTube kanalından yapmış olduğu canlı yayında deprem haritaları üzerinden detaylı analiz gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Üşümezsoy'un değerlendirmesi şu şekilde;
"23 Nisan depremi, merkez üssü ve şiddetinin özellikle Silivri, Kumurgaz, Çekmece kıyılarındaki etkileriyle dikkat çekmiştir. Bu bölgelerde şiddet yüksek hissedilmiş, özellikle kıyılardaki Miyosen çökelleri ve akarsu alüvyonlarının etkisi görülmüştür. Artçı sarsıntılar da bu bölgedeki fay hattının özelliklerini ortaya koymaktadır.