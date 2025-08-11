Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Balıkesir uyarısı: Sındırgı’da yeni bir deprem riski bulunuyor
Balıkesir Sındırgı’daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 237 artçı sarsıntı gerçekleşti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yan fayın kırılması durumunda 6,2 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede toplam 237 artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 10’unun büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğunu açıkladı. AFAD, sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.
Deprem sonrası vatandaşların büyük bir kısmı geceyi sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda geçirdi. Sarsıntının ardından uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremden yaklaşık bir ay önce bölgedeki fay hatlarının risklerine dikkat çekmişti.
“Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz” diyen Üşümezsoy, bu değerlendirmeyi bölgedeki kaya yapılarının incelenmesi ve deformasyonlarının analiz edilmesiyle yaptıklarını ifade ederek, "Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem yaratabilir' ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.