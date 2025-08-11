Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Balıkesir uyarısı: Sındırgı’da yeni bir deprem riski bulunuyor

“Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz” diyen Üşümezsoy, bu değerlendirmeyi bölgedeki kaya yapılarının incelenmesi ve deformasyonlarının analiz edilmesiyle yaptıklarını ifade ederek, "Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem yaratabilir' ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.