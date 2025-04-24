Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 'depremi ABD yaptırıyor' iddiasına sert yanıt: Allah'a şirk koşmaktır
23 Nisan 2025 öğle saatlerinde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşanan depremi 20 gün öncesinden tahmin ederek gündeme oturan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Depremi ABD yaptırıyor' iddiasına "Depremi ABD yaptırıyor demek Allah'a şirk koşmaktır" diyerek sert tepki gösterdi.
İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 20 gün önce tahminde bulunmuştu.
Üşümezsoy, bir televizyon programında yalnızca depremin büyüklüğünü değil, merkez üssünü de şaşırtıcı bir isabetle açıklamıştı.
Şiddetli sarsıntının ardından sosyal medyada depremin ABD merkezli HAARP istasyonu tarafından yapay olarak oluşturulduğu iddiaları gündeme geldi.